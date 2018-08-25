مباحث أسيوط تنجح فى كشف سرقة سيارة وبداخلها مبلغ مالى

أسيوط - هيثم البدري

تمكنت مديرية امن اسيوط من كشف ادعاء احد الأشخاص بسرقة سيارته ومبلغ مالي بداخلها وتمكنت من استعادتها وضبط مرتكبي الواقعة

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط قد تلقي اخطارا من الللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود بلاغ من رومانى م. ب ومقيم بمحافظة المنيا يفيد بانه حال قيادته السيارة رقم (ن ر ج 2652) ربع نقل فى الإتجاه من مدينة القوصية إلى مدينة دير مواس بالطريق الزراعى أسيوط / المنيا ، وأثناء مروره بمدخل ديروط الشريف بدائرة المركز إستوقفه ثلاثة أشخاص على جانب الطريق يستقلون دراجة نارية .

وقال انهم طلبوا منه النزول وقام أحدهم بقيادة السيارة وبداخلها مبلغ مالى 17 ألف جنيه ،وفروا هاربين ومن خلال تكثيف الجهود توصل فريق البحث إلى عدم صحة البلاغ وأن حقيقة الواقعة هى قيام كلاً من .سيد ف. ع 43 سنة ميكانيكى، مقيم بندر منفلوط ، و.زين العابدين س. ف- 43 سنة كهربائى سيارات، مقيم ببندر ديروط، سبق إتهامه فى 4 قضايا "تبديد، مشاجرة" ومحكوم عليه فى 3 قضايا "إيصال أمانة "و تربطهما علاقة بالمذكور بالإستيلاء على المبلغ المالى والسيارة وإيداعها بإحدى الجراجات تحت الإنشاء ببندر منفلوط وتهديده بعدم الإبلاغ ووعداه بإعادة السيارة إليه عقب ذلك.

بمواجهة المُبلغ بالتحريات أقر بما جاء بها وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما بالتحريات أقرا بما جاء بها وأرشدا عن السيارة والمبلغ المالى

وتحرر محضر بالواقعة ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.