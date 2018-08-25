ماليزيا تعلن بدء إعادة بناء منازل ضحايا الفيضانات فى جزيرة لنكاوى

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أعلن رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد اليوم السبت أن حكومته سوف تخصص أموالا لإعادة بناء منازل سكان جزيرة لنكاوى الذين تضرروا من فيضانات مفاجئة أمس الأول الخميس.

ونقلت وكالة انباء برناما الماليزية عن مهاتير قوله خلال مؤتمر صحفى عقب زيارة الضحايا إن البناء سيتم فى أقرب وقت ممكن حتى يتمكنوا من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

وأضاف :"سنقدم التمويل اللازم لإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات حتى يتمكنوا من العودة إلى منازلهم".

ووفقا لقوات الدفاع المدنى الماليزية، فقد تضرر 49 منزلا بشكل كبير جراء الفيضانات ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد.