كيف تتعرف على متعاطي البانجو في 6 خطوات؟

كتب محمود عبد الراضي

البانجو عبارة عن نبات القنب الجاف فى أى طور من أطوار النمو حيث يتم تجفيفه وتهيئته للتداول فى أشكال و أوزان وأحجام مختلفة وفقا لعادات وتقاليد الأماكن المنزرع فيها.

آثار البانجو على الجهاز العصبى:

تاثير مهبط بدرجة متفاوته حسب الكمية المتعاطاه

يبدأ تأثيره بعد حوالى 30 دقيقة من تعاطيه و يستمر إلى ما يقرب من أربعة ساعات

لايحدث إدمان جسمى على المتعاطى .

مظاهر التعرف على متعاطي البانجو:

إحمرار العين

إنعدام الإحساس بالوقت

قلة التركيز و الخمول الفكرى

البطىء فى وظائف الحـواس

خلل فى العديد من أنشطه إفرازات الغدد لجسم الإنسان