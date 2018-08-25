كيف تتعرف على متعاطي البانجو في 6 خطوات؟

البانجو عبارة عن نبات القنب الجاف فى أى طور من أطوار النمو حيث يتم تجفيفه وتهيئته للتداول فى أشكال و أوزان وأحجام مختلفة وفقا لعادات وتقاليد الأماكن المنزرع فيها.
آثار البانجو على الجهاز العصبى:
تاثير مهبط بدرجة متفاوته حسب الكمية المتعاطاه
يبدأ تأثيره بعد حوالى 30 دقيقة من تعاطيه و يستمر إلى ما يقرب من أربعة ساعات
لايحدث إدمان جسمى على المتعاطى .
مظاهر التعرف على متعاطي البانجو:
إحمرار العين
إنعدام الإحساس بالوقت
قلة التركيز و الخمول الفكرى
البطىء فى وظائف الحـواس
خلل فى العديد من أنشطه إفرازات الغدد لجسم الإنسان
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة