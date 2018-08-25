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السبت، 25 أغسطس 2018 02:45 ص
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كيف تتعرف على متعاطي البانجو في 6 خطوات؟

السبت، 25 أغسطس 2018 02:00 ص
كيف تتعرف على متعاطي البانجو في 6 خطوات؟ مخدر البانجو - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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البانجو عبارة عن نبات القنب الجاف فى أى طور من أطوار النمو حيث يتم تجفيفه وتهيئته للتداول فى أشكال و أوزان وأحجام مختلفة وفقا لعادات وتقاليد الأماكن المنزرع فيها.

آثار البانجو على الجهاز العصبى:

تاثير مهبط بدرجة متفاوته حسب الكمية المتعاطاه

يبدأ تأثيره بعد حوالى 30 دقيقة من تعاطيه و يستمر إلى ما يقرب من أربعة ساعات

لايحدث إدمان جسمى على المتعاطى .

مظاهر التعرف على متعاطي البانجو:

إحمرار العين

إنعدام الإحساس بالوقت

قلة التركيز و الخمول الفكرى

البطىء فى وظائف الحـواس

خلل فى العديد من أنشطه إفرازات الغدد لجسم الإنسان


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