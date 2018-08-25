فيديو.. "بمقشة ومساحة وجردل" أصغر رئيس مركز شباب يستعين بأصدقاءه فى التطوير والتجميل بالعاشر

كتبت منال العيسوى

حقا الشباب قوة والأمل أيضا قوة أخرى تدعم كل الأفكار الجديرة بالاحترام، حين يلتفت القادة لهذه القوة على القيادات الواعية أن تستجيب، هكذا حين خاطب الرئيس السيسى قوة الشباب واعتبرهم الأمل فى الغد، منح وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى الأمل لمجموعة شباب قادرة على التغيير بمدينة العاشر من رمضان، و إصدار قرارا بتعيين شاب لم يتجاوز عمره 25 عاما ليكون أصغر رئيس مجلس إدارة مركز شباب على مستوى الجمهورية .

وبالفعل كان القرار فى موقعه، وفوجىء الشاب المهندس عمرو الشيخ أنه مسئول عن أحد مراكز الشباب ، والذى أطلق علية اسم مركز شباب الأمل، أو كما يطلقون علية بيت الشباب فى العاشر، المكان رغم أنه تم بناؤه إلا أنه ترك لفترة طويلة حتى تمكنت منه القمامة وصفير الخواء، لكن فى أقل من 15 يوما، شكل الشيخ مجلس الإدارة واللجان النوعية بالمركز وفتح باب العضوية .

و بدأ عمرو الشيخ يجمع أصدقاءه من الشباب والفتيات لإعادة المكان لرونقه ليليق بشباب الأمل، والبدء فى تنظيف وتجميل المركز لجعله نموذجا لمراكز شباب مصر، وهم "عاطف محفوظ، بسمة حسام، محمد النجار،عبدالرحمن مجدى، احمد سام، محمد سامى ، ومجدى محفوظ، واسراء على ، ورشا عبد السميع ، وأسماء جعفر، وعبدالله طارق ، وكريم محمود ، ومحمد أشرف ، ومحمد همام ، وعبد الله هلال ، وابراهيم هليلـ وأحمد الحمدى ، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد طارق وسارة على".

وقال المهندس عمرو الشيخ، "أول حاجه فكرنا نعملها بعد استلامنا لمركز شباب الأمل، تحويل المكان ليكون بيت لكل شباب العاشر من رمضان ونقدم نموذج مختلف فى الشغل والنشاطات والأفكار لمراكز شباب مصر، معربا عن أمنيته فى أن تكون جميع التجارب شبابية لنستغل طاقاتهم في تطوير المنظومة".

مجموعة العمل، جهزت المقاشات والمساحات والجرادل وخرجوا فى مهمة للتنظيف والتجميل والتحرك بشكل منظم، وقدموا نموذجا إيجابيا للعمل الشبابى الجماعى.































































































