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السبت، 25 أغسطس 2018 12:25 م
خالد صلاح
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عامل يلقى نفسه من شرفة شقته بعد مطالبة صاحب المنزل بالإيجار فى الإسكندرية

السبت، 25 أغسطس 2018 11:40 ص
عامل يلقى نفسه من شرفة شقته بعد مطالبة صاحب المنزل بالإيجار فى الإسكندرية انتحار - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أقدم عامل على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة المنزل بمنطقة عبد القادر غرب الإسكندرية، أثناء مطالبة صاحب الشقة بالإيجار المستحق عليه ولمروره بحالة نفسية سيئة.

 

وتلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية وإدارة شرطة النجدة بوفاة شخص بعد سقوطة من أعلى عقار كائن مساكن الحرية - منطقة عبد القادر.

 

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "ر ش م" 50  سنة عامل بمصنع ملابس بالمنطقة الحرة - دائرة القسم مستأجر شقة بالطابق الرابع بالعقار محل البلاغ " مسجاه على ظهرها بالطريق العام، ويرتدي كامل ملابسه، وبمناظرته تبين إصابته بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

 

وبسؤال كلا من"ك م ف" 38 سنة ربة منزل مقيمه بدائرة القسم، مالكة الشقة محل البلاغ ، وزوجها  ا را 38 سنة عامل،  أيدا ما جاء بالفحص، وقررا بأنه أثناء قيامهما بمطالبة المذكور بقيمة إيجار الشقه سكنه غافلهما، وقام بإلقاء نفسه من شرفة الشقه مما أدى لوفاته، وأضافا بأنه كان يمر بحالة نفسية سيئه لإنفصاله عن زوجته ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.

 

وتم إخطار النيابة العامة،  وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بإتخاذ الإجراءات عن الواقعة.


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