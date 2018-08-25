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طقس اليوم حار على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 36 درجة

السبت، 25 أغسطس 2018 08:00 ص
طقس اليوم حار على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.
 
كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدى إلى اضطرب الملاحة البحرية. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

 
الصغرى العظمى 
القاهرة 25 36 
وسط الدلتا 24 35
الإسكندرية 25 32
بلطيم 25 32 
مطروح 23 32 
السلوم 22 33
سيوة 24 38
بورسعيد 27 30
دمياط 26 31
العريش 23 31
رفح 22 31 
الإسماعيلية 24 37
السويس 25 36 
رأس سدر 25 36
نخل 20 35
نويبع 29 37
طابا 25 35 
كاترين 20 33
الطور 27 34
شرم الشيخ 29 38 
الغردقة 28 37
مرسى علم 28 36
الفيوم 25 37
بنى سويف 25 37
المنيا 25 38 
أسيوط 25 39
سوهاج 27 40
قنا 28 41
الأقصر 28 41
أسوان 29 41 
أبوسمبل 29 40
الوادي الجديد 28 42
شلاتين 25 36
أبورماد 26 35
رأس حدربة 27 35
حلايب 27 34
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 
الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 31 44 
المدينة 32 45
الرياض 28 43
المنامة 32 38
أبوظبى 32 42
الدوحة 30 42
الكويت 31 46
دمشق 18 39
بيروت 26 32
عمان 18 35
القدس 20 31 
غزة 26 31
بغداد 29 44
مسقط 29 34 
صنعاء 16 29
الخرطوم 27 38
طرابلس 24 31
تونس 21 32
الجزائر 22 30
الرباط 18 29
نواكشوط 26 30
 

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم فهى كالتالى:

 
الصغرى العظمى 
أنقرة 19 36 
اسطنبول 22 30
إسلام آباد 22 34
نيودلهى 26 33
جاكرتا 25 34
بكين 22 31
كوالامبور 23 35
طوكيو 26 34
أثينا 22 32
روما 20 30
باريس 10 19
مدريد 17 34
برلين 11 21
لندن 11 18
مونتريال 19 28
موسكو 12 26
نيويورك 19 27
واشنطن 18 28
 

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