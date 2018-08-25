ضبط 23 شيكارة دقيق مدعم بمخبز سياحى بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية التموين بكفر الشيخ، والتي شكلها عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة المقدم محمد دومة، من ضبط صاحب مخبز بحيازته كمية من الدقيق المدعم، و تم تحرير محضر بالواقعة ،وجارى العرض على النيابة المختصة.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين ،والمتحدث الرسمى للمديرية، إن الحملة التي شكلها عماد حبيب وكيل وزارة التموين، تمكنت ضبط ٢٣ شيكارة دقيق بلدى مدعم بمخبز سياحى،لصاحبه " إ. أ .س .ع" ،تحرر المحضر رقم ٣١٥ جنح أمن دولة طوارئ قسم ثانى بندر كفر الشيخ .

وأضاف الهابط ،تحفظت الحملة على الدقيق المضبوط ،وسليمته لمطحن كفر الشيخ، وجار العرض على النيابة المختصة.