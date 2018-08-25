صور.. قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية يزور مؤسسة أيتام للبنات والبنين

الشرقية - فتحية الديب

قام قسم إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية، وقسم ضباط العنف ضد المرأة، بناء على توجيهات اللواء عبد الله خليفة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، اليوم، بزيارة مؤسسة دار الأيتام بنين وبنات وروضة الأطفال، وتم تقديم بعض الهدايا الرمزية لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مما أدخل عليهم الفرح والسرور.

كما تم التقاط صور تذكارية مع الأطفال، فيما أعرب مسئولو الدار عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة، ووزارة الداخلية ممثلة فى مدير أمن الشرقية، اللواء عبد الله خليفة، على التواصل مع المجتمع المدنى وشرائح المجتمع المختلفة مما يعزز الثقة بين المواطنين والشرطة.







