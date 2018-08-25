صور.. ضبط مدرس بحوزته 5 آلاف عبوة منشطات جنسية بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

تمكن الرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، من ضبط مدرس مقيم أول طريق محلة منوف ثان طنطا وبحوزته 5000 عبوة منشطات جنسية بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم اسامه فؤاد شوشة 37سنة مدرس وبحوزته كمية كبيرة من المنشطات الجنسية متنوعة بقصد الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.