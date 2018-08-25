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صور.. ضبط صاحب مصنع لإنتاج أسلاك كهربائية بمواد مجهولة وتقليد علامات تجارية

السبت، 25 أغسطس 2018 04:03 م
صور.. ضبط صاحب مصنع لإنتاج أسلاك كهربائية بمواد مجهولة وتقليد علامات تجارية المضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة منشاة ناصر، من القبض على "راضي س ر" 26 سنة، صاحب مصنع كابلات كهربائية، لإدارته المصنع بدون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر ملصق عليها علامات تجارية مقلدة، منسوبه لإحدى الشركات الأجنبية.
 
على الفور، تم استهدافه بمأمورية، أسفرت عن ضبطه، وعثر داخل المصنع على 4500 متر سلك، و500 بكرة سلك، 2 ماكينه تصنيع، و2 ماكينة لف بكر سلك، وماكينة تغليف، و150 استيكر لعلامات تجارية باسم VEZO MAXX، وجميعها مجهولة المصدر، ومصنعة باستخدام خامات رديئة،  وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.
 
وبمواجهته، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحـرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
المضبوطات (1)
المضبوطات (1)

 

المضبوطات (2)
المضبوطات (2)

 

 

المضبوطات (3)
المضبوطات (3)

 

 

المضبوطات (4)
المضبوطات (4)

 

 

المضبوطات (5)
المضبوطات (5)

 

 

المضبوطات (6)
المضبوطات (6)

 


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