صور.. شرطة إسطنبول تفرق مظاهرة نسائية تطالب بكشف مصير أبنائهن المفقودين

إسطنبول (أ ف ب)

فرّقت شرطة إسطنبول السبت، مظاهرة أسبوعية تقيمها أمهات تركيات للمطالبة بكشف مصير أبنائهن المفقودين منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى، واعتقلت أكثر من 20 مشاركا فى الأسبوع الـ700 للتحرك.

أقامت أمهات المفقودين اللواتى يُطلق عليهن تسمية "أمهات السبت" تجمعهن الأسبوعى الذى كان انطلق فى 27 مايو 1995 فى وسط إسطنبول، للمطالبة بكشف مصير مفقودين تفيد تقارير بأنهم خطفوا على يد أجهزة تابعة للدولة فى واحدة من أكثر الحقبات اضطرابا فى تاريخ تركيا الحديث.



قمع الشرطة التركية

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرة التى يشارك فيها كذلك نشطاء مناصرون لقضيتهن، بحسب مصور لفرانس برس.

وأفادت تقارير إعلامية تركية باعتقال 23 شخصا على الأقل كما أظهرت لقطات إمساك عناصر الشرطة بمتظاهرات وسوقهن إلى داخل حافلات صغيرة. ومن بين المعتقلات أمينة أوجاك القيادية فى التحرك والتى تفيد تقارير بأنها تبلغ 82 عاما.



الشرطة التركية تقبض على السيدة أمينة أوجاك

وجاء قمع الشرطة للتظاهرة بعد إعلان السلطات فى بايوجلو منع التحرك الذى تشهده المحافظة أسبوعيا. وقالت السلطات إن الدعوة للتظاهر تمت عبر حسابات على وسائل التواصل الاجتماعى مرتبطة بحزب العمال الكردستانى المحظور، وإنه لم يتم تقديم أى طلب للحصول على ترخيص. وسُجلت حالات الاختفاء فى أوج تمرد حزب العمال الكردستانى للمطالبة بحكم ذاتى فى جنوب شرق البلاد حيث الغالبية الكردية فى نزاع مستمر منذ 1984 أدى إلى عشرات آلاف القتلى.

وشهدت تركيا حقبة اضطرابات سياسية وأعمال عنف على خلفية الانقلاب العسكرى فى 1980 واعتقال عدد كبير من النشطاء السياسيين.



الشرطة التركية



تعامل الشرطة التركية