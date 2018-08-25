صور.. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد مبانى الكليات استعدادًا للعام الجديد

تفقد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، رفقة الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة، عملية الإنشاءات الخاصة بمبانى الكلية، للتأكيد على جاهزية الجامعة للعام الدراسى الجديد.

كما تفقدا إنشاءات المبانى للكليات ورفع جميع الإزالات التى تقرر رفعها لحسن المظهر الجمالى وتعديل أشكال الأماكن الخضراء برفع النخل والشجر التالف وتجهيز الطرق استعدادا لرصفها، والتقيا بمهندسى الإنشاءات.

وكان وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، قد زار جامعة الإسكندرية، فى جولة مفاجئة، وأمر بتطوير مدرجى كليات التجارة والحقوق، كما وجه بترميم المسجد وسرعة الانتهاء من التجديدات فى المبانى الخاصة بكلية الحقوق، ووعد رئيس الجامعة الدكتور عصام الكردى بتنفيذ هذه التوجيهات قبل بدء العام الدراسى الجديد، مشيرا لحرص جامعة الإسكندرية على الظهور بالمظهر اللائق فى مسابقة أفضل جامعة مصرية التى تُجرى لأول مرة وفقا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الوطنى السادس للشباب.

و أكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، جاهزية المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية للعام الدراسى الجديد وعملية الترميم والإصلاح والتوسع فى المبانى ومنشآت المدينة الجامعية.