صور.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح الدورة التدريبية لمعلمى المعاهد

أعلن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، شهدت تطورا شاملا غير مسبوقا، مؤكدا أن التطور مستمر حتى تستعيد مؤسسة الأزهر الشريف مكانتها العريقة وريادتها اللائقة بها على مدار أكثر من ألف عام.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، خلال افتتاح الدورة التدريبية لمعلمى المعاهد الأزهرية، والتى تقام فى مقر كلية اللغة العربية بالقاهرة، أن الهدف من عقد مثل هذه الدورات التدريبية هو العمل على رفع كفاءة المعلمين والارتقاء بمستواهم العلمى وفق أحدث متطلبات العصر، مشيرا إلى أن التدريب والتأهيل من شأنه أن يصب إيجابا فى صالح العملية التعليمية ويؤكد على التناغم والتعاون البناء بين كافة مؤسسات الأزهر الشريف وبعضها البعض.

أشار المحرصاوى، إلى أن فكرة الارتقاء والنهوض بمستوى المعلمين داخل المعاهد الأزهرية، طرأت فى الذهن عندما كنا فى جولة خارجية فى إيطاليا بصحبة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وما وجدناه من قيمة وقامة خريجى الأزهر الشريف محليا وعالميا، ومن هنا طرأت الفكرة التى دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع لتؤكد على أننا ماضون فى الطريق الصحيح نحو التمييز والإبداع الشامل الذى يتضمن رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الازهر فى جميع محافظات الجمهورية، وتطوير المناهج الدراسية لتكون مناسبة لروح العصر، بجانب الاهتمام بالطالب باعتباره محور التطوير فى العملية التعليمية.

جدير بالذكر أن افتتاح الدورة التدريبية شهدت حوارات بناءة بين المشاركين فى الدورة وبين الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر.