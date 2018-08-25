صور.. حملات على 23 وحدة صحية و7 مستشفيات وإحالة بعض العاملين للتحقيق بأسيوط

أسيوط ضحا صالح

شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة على المنشآت الصحية بمختلف قرى ومراكز المحافظة ومتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر الأدوية والأمصال والخدمات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات وتوقيع العقوبات على المخالفين.

وقال الدكتور محمد زين الدين، حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه ترأس العديد من الجولات المفاجئة والتى استمرت طوال أيام عيد الأضحى المبارك ولازالت مستمرة بمشاركة الدكتور محمد سيد مرزوق، وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور أسامة حجازى عبد الموجود مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية والدكتور أحمد سيد موسى مدير إدارة مكافحة العدوى والقذافى عبد الرحمن مدير إدارة المتابعة ولفيف من القيادات الصحية وأعضاء فرق التفتيش، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات داخل ديوان المديرية لمتابعة ورصد كافة الاستفسارات والشكاوى والرد عليها وتذليل أى عقبات أمام المواطنين وخاصة مرضى الطوارئ حرصا على توفير خدمة طبية متميزة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملات استهدفت 23 وحدة صحية و 7 مستشفيات مركزية وعامة حيث تم المرور على الوحدات الصحية بقرى البورة والهدايا وعلوان وبنى غالب وإسكندرية مبارك وموشا ودرنكة ودير درنكة وعرب المدابغ والزاوية وريفا و دير ريفا وصحة المرأة وسلام والعدر وبهيج ومنقباد ونجع سبع وبنى حسين والحسانى ومسرع وأولاد رايق وعلوان وتم الوقوف بمنتهى الدقة والصرامة على جميع السلبيات وتم تلافيها وتم إحالة بعض مقدمى الخدمة للتحقيقات العاجلة بإدارة الشئون القانونية كما تم المرور على مستشفى ابنوب المركزى ومستشفى منفلوط المركزى ومستشفى الصحه الإنجابية ومستشفى ابوتيج المركزى ومستشفى ديروط المركزى والقوصية المركزى وأسيوط العام نتج عن الزيارات إحالة بعض مقدمى الخدمة للتحقيقات العاجلة بديوان المديرية.

ولفت إلى أن إحدى الحملات تمت بالتنسيق مع مكتب الاغذية بمركز أسيوط وبإشراف مدير الطب الوقائى واستهدفت بعض المجازر ومطاعم بعض الكافيتريات والمطاعم السياحية بالمحافظة ونتج عنها إعدام 5ك خضروات و3 ك لحوم وتم تحرير 3 محاضر لأصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات على المستشفيات والوحدات الصحية باسيوط



حملات على المستشفيات والوحدات الصحية باسيوط



حملات على المستشفيات والوحدات الصحية باسيوط