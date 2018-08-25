صور.. تموين الأقصر تعلن تلقيها 2944 طلب إضافة مواليد خلال إجازة عيد الأضحى

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن المقرات والمكاتب التموينية ومراكز الخدمة، تلقت 2944 طلب إضافة مواليد، حيث واصلت عملها خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك، داعياً الجميع الى مواصلة العمل بنفس الروح والاخلاص من أجل إنجاز الإضافات بنسبة 100%.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الإضافات جاءت في من 26 مكتب تمويني من جملة 29 مكتب تموين بالمحافظة كالآتي: (بندر ارمنت 107- الرزيقات 26 - الريانة 36- اصفون 87- بندر اسنا 258- الحله 62- الدير 137- الشغب 82- الكيمان 46- النجوع 337- كومير 381- الطود 8- العديسات 100- الاقالته 61- البعيرات 140 - الضبعية 200 - القرنة 161- قبلى قمولا 38- الكرنك 71- جنوب الاقصر 238- وسط المدينة 79- البغدادى 96- البياضية 31- الحبيل 66- الزينية 2- العشى 94)، بإجمالى عدد الطلبات 2944 طلبا لإضافة المواليد.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أن المكاتب التموينية استطاعت أن تقوم بتنفيذ كل الطلبات التى استلمتها من المواطنين (باستثناء البطاقات التموينية التى تحتاج الى تحديث)، وأنها ستعود من غداً الأحد في مواصلتها تلقى الطلبات الجديدة من المواطنين وتنفيذها دون تأخير.