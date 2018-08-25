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صور.. تموين الأقصر تعلن تلقيها 2944 طلب إضافة مواليد خلال إجازة عيد الأضحى

السبت، 25 أغسطس 2018 09:14 ص
صور.. تموين الأقصر تعلن تلقيها 2944 طلب إضافة مواليد خلال إجازة عيد الأضحى جانب من تلقي طلبات تسجيل المواليد خلال عيد الأضحي
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن المقرات والمكاتب التموينية ومراكز الخدمة، تلقت 2944 طلب إضافة مواليد، حيث واصلت عملها خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك، داعياً الجميع الى مواصلة العمل بنفس الروح والاخلاص من أجل إنجاز الإضافات بنسبة 100%.
 
وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الإضافات جاءت في من 26 مكتب تمويني من جملة 29 مكتب تموين بالمحافظة كالآتي: (بندر ارمنت 107- الرزيقات 26 - الريانة 36- اصفون 87- بندر اسنا 258- الحله 62- الدير 137- الشغب 82- الكيمان 46- النجوع 337- كومير 381- الطود 8- العديسات 100- الاقالته 61- البعيرات 140 - الضبعية 200 - القرنة 161- قبلى قمولا 38- الكرنك 71- جنوب الاقصر 238- وسط المدينة 79- البغدادى 96- البياضية 31- الحبيل 66- الزينية 2- العشى 94)، بإجمالى عدد الطلبات 2944 طلبا لإضافة المواليد.
 
وأوضح الدكتور تامر صلاح، أن المكاتب التموينية استطاعت أن تقوم بتنفيذ كل الطلبات التى استلمتها من المواطنين (باستثناء البطاقات التموينية التى تحتاج الى تحديث)، وأنها ستعود من غداً الأحد في مواصلتها تلقى الطلبات الجديدة من المواطنين وتنفيذها دون تأخير.
 
تموين الأقصر تعلن استقبال 2944 طلب إضافة مواليد خلال أجازة عيد الأضحى
تموين الأقصر تعلن استقبال 2944 طلب إضافة مواليد خلال أجازة عيد الأضحى

جانب من تلقي طلبات تسجيل المواليد خلال عيد الأضحي
جانب من تلقي طلبات تسجيل المواليد خلال عيد الأضحي

مكاتب التموين تعلن تلقي 2944 طلبا لتسجيل المواليد
مكاتب التموين تعلن تلقي 2944 طلبا لتسجيل المواليد

جانب من جولات وكيل تموين الأقصر علي تسجيل المواليد
جانب من جولات وكيل تموين الأقصر علي تسجيل المواليد

وكيل التموين يتابع أعمال تسجيل المواليد بالمكاتب المختلفة
وكيل التموين يتابع أعمال تسجيل المواليد بالمكاتب المختلفة
 
 
 

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