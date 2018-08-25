صور.. بابا الفاتيكان يلتقى رئيس أيرلندا بالعاصمة "دبلن"

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التقى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم السبت بالرئيس الأيرلندى مايكل هيجينز وزوجته فى المقر الرسمى لإقامة الرئيس بالعاصمة "دبلن" ، وذلك خلال زيارته للبلاد التى تستغرق يومين.

ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية لقطات حية لاستقبال الرئيس الأيرلندى لبابا الفاتيكان الذى قام بالتوقيع على كتاب خاص باجتماعه مع هيجينز .. مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقى أيضا مع رئيس الوزراء ليو فرادكار.



بابا الفاتيكان فى أيرلندا



بابا الفاتيكان ورئيس أيرلندا