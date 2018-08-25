صور.. انطلاق فعاليات مبادرة "شارك ونظف" بمدينة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات مبادة "شارك ونظف"، بشارع الساحة فى مدينة بنها بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها برئاسة نجوى العشيرى رئيس مجلس المدينة، وإدارة شباب بنها والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بجميع المحافظات ضمن الاستراتيجية الوطنية لتفعيل مشاركة الشباب بالقضايا المجتمعية.

وشارك بالمبادرة مجموعة من الشبابً من مراكز شباب مدينة بنها المتطوعين، حيث تم تركيب عدد من سلات القمامة بالشوارع الرئيسية بالمدينة، إلى جانب دهان البلدورات بالطرق، ورفع كميات من الأتربة، وتقليم الأشجار وتحسين المنظر العام بالمدينة.

وكانت قد انطلقت فعاليات مبادرة "شارك ونظف" بالقليوبية اليوم وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك بتوجيهات من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ومشاركة المحافظات المختلفة.

انطلاق فعاليات مبادرة شارك ونظف



انطلاق فعاليات مبادرة شارك ونظف



انطلاق فعاليات مبادرة شارك ونظف



انطلاق فعاليات مبادرة شارك ونظف



انطلاق فعاليات مبادرة شارك ونظف