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صور.. القمامة والمخلفات تحاصر شارعى "الأمين وناصر" بحى المناخ ببورسعيد

السبت، 25 أغسطس 2018 02:00 ص
صور.. القمامة والمخلفات تحاصر شارعى "الأمين وناصر" بحى المناخ ببورسعيد القمامة بحى المناخ بمحافظة بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح
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يعانى سكان شارعى "الأمين وناصر" بنطاق حى المناخ، بمحافظة بورسعيد، مأساة كبيرة، بسبب انتشار القمامة والمخالفات، بأكوام كبيرة على جنبى الطريق، وانتشار الرائحة الكريهة، والذباب، وهو ما يتسبب فى الأوبئة والأمراض لسكان العمارات بالشارعين، وسط غياب وتجاهل مسئولى الحى.

وتسببت الإزالات التى قامت بها الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد، فى 24 مايو 2017، لإزالة التعديات على الأراضى المملوكه للدولة بنطاق حى المناخ، وإزالة جميع العشش العشوائية التى تم بناؤها بشكل عشوائى بمنطقتى "ناصر والأمين" بنطاق حى المناخ، والتى تم تخصيصها لإقامة مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، فى انتشار أكوام المخالفات على جانبى الشارعين ولم يتم رفع هذه المخالفات حتى الآن، وهو ما جعل أصحاب المحالات يلقون مخالفاتهم على انقاض العشش والعمارات التى تمت إزالتها، ولم يتم رفع هذه المخالفات حتى الآن.

وطالب الأهالى، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ، برفع كل المخالفات الموجودة بشارعى "الأمين وناصر"، خاصة مخلفات إزالة العمارات والعشش التى تم إزالتها من قبل، وتسبب فى انتشار القمامة، بشكل أثار غضب الأهالى.

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القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(4)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(5)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(6)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(7)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(8)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(9)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(10)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(11)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(12)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(13)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(14)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(15)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(16)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(17)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(18)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(19)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(20)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(21)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(22)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(23)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(24)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(25)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(26)
 

 

القمامة-ومخالفات-تحاصر-شارعى-الأمين-وناصر-بحى-المناخ-ببورسعيد-(27)
 

 

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