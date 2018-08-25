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صور.. "الزراعة" تلقى 5 ملايين وحدة جمبرى فى بحيرة قارون

السبت، 25 أغسطس 2018 11:31 ص
صور.. "الزراعة" تلقى 5 ملايين وحدة جمبرى فى بحيرة قارون تجهيز وحدات الجمبرى قبل إلقائها فى بحيرة قارون
كتب عز النوبى
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أكد د عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية وتطوير البحيرات المصرية واستكمالا لخطة الهيئة العامة للثروة السمكية، فقد قامت الهيئة بإلقاء عدد 5 ملايين وحدة جمبرى فى بحيرة قارون.
 
من ناحيتها، قالت د منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الهيئة وضعت خطة العام الماضي بتغيير نوع الزريعة فى بحيرة قارون إلى الجمبرى فقط بدلا من البورى والبلطى وذلك للقضاء على طفيل الايذوبودا والذى تسبب فى نفوق أعداد كبيره من البورى والبلطى.
 
وأضافت محرز أن إلقاء زريعة الجمبرى جاء بعد تطهير البحيرة وبالتزامن مع إنشاء الحزام الآمن لها.
 
وقال د أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إن ذلك يأتي في اطار الجهود التى تبذلها الهيئة ببحيرة قارون من أعمال تطوير وإنشاء حزام آمن وفلاتير ميكانيكية لتحسين جودة المياه وتقليل نسب التلوث بها وذلك للعمل على عودة البحيرة إلى سابق عهدها، وأن الزريعة من إنتاج مفرخات مشروع بركة  غليون بكفر الشيخ.
 
 
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