صور.. أهالى قرية بالداخلة يطالبون بالمرافق وإنشاء مدرسة إعدادى

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

طالب أهالى قرية عين الدير التابعة لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد باستكمال الخدمات الحيوية للقرية التى تنتقص للعديد من الخدمات وأهمها شبكة الصرف الصحى وإنشاء وحدة صحية ومدرسة إعدادى ومكتب بريد ومركز شباب، حيث تخلو القرية من تلك الخدمات تماما على الرغم من زيادة عدد سكان القرية بصفة مستمرة ولكن لكونها أحد توابع قرية القصر لم يتم ادراجها فى خطة التطوير لاستكمال المرافق الحيوية بها حيث طالب الأهالى بإدخال تلك الخدمات بصفة متوالية وأهمها إنشاء مدرسة إعدادى لطلاب القرية الذين يضطرون للسفر مسافة كبيرة للالتحاق بالمدرسة الإعدادى فى قرية أخرى .

وقال سفينة كامل محمد من أهالى القرية فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أن القرية تنقصها جميع الخدمات بالكامل فى القرية التى ما زالت محرومة من الخدمات الحيوية، وخاصة عدم إنشاء مدرسة للمرحلة الاعدادية حيث يضطر التلاميذ السفر لمسافة طويلة حتى قرية القصر للالتحاق بالمدرسة هناك وكذلك عدم وجود وحدة صحية قروية ومركز شباب لأهالى القرية.

وأضاف أنور جندى من أهالى القرية أنه يناشد المحافظ بوضع القرية فى خطة التطوير وتخصيص ميزانية لانشاء المرافق الأساسية وأهمها مرفق الصرف الصحى الذى تحتاجه القرية للحد من ظاهرة خزانات الصرف الصحى التى تتسرب منها المياه الملوثة للأراضى الزراعية وخطوط مياه الشرب وتؤثر على صحة المواطنين.

ومن جانبه أفاد كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" ان قرية عزبة الدير هى أحد التوابع لقرية القصر وتم التواصل مع عدد منهم الاستماع لمشكلاتهم ومطالبهم بتوصيل الخدمات الحيوية لهم وسيتم فعليا عقد لقاء معهم عقب اجازة عيد الأضحى المبارك للاستماع على مشكلاتهم وبحث اليات حلها بالتسيق مع الجهات المختصة.



أراضى القرية







الأهالى يطالبون بإدخال الخدمات



قرية عين الدير



معاناة المواطنين