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السبت، 25 أغسطس 2018 04:35 ص
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صور..آلاف الفنزويليون يهاجرون لبيرو بسبب الأزمة الاقتصادية فى بلادهم

السبت، 25 أغسطس 2018 04:00 ص
صور..آلاف الفنزويليون يهاجرون لبيرو بسبب الأزمة الاقتصادية فى بلادهم عشرات الفنزويليين يدخلون بيرو
كتب محمود رضا الزاملى ـ تصوير أ.ف.ب
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وصل عدد المهاجرين الفنزويليين الهاربين، من الأزمة الاقتصادية والسياسية، فى بلادهم إلى بيرو، إلى رقم قياسى جديد. وتشير تقديرات حكومة البيرو، إلى أن هناك أكثر من 400 ألف فنزويلى فى البلاد.

أعلنت السلطات فى بيرو، عزمها اتباع نهج الإكوادور فى مطالبة كل الفنزويليين الذين يرغبون فى دخول البلاد بحيازة جواز سفر.

وقالت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن الدولتين تعملان بذلك على تشديد متطلبات الدخول لمئات الآلاف من المهاجرين الفنزويليين الفارين من بلادهم لأسباب اقتصادية وإنسانية، مضيفة أن مسؤولين في بيرو صرحوا بأن 5 آلاف فنزويلى قَدِموا إلى البلاد خلال يوم واحد فى الفترة الأخيرة.

وتُقدر هيئة الأمم المتحدة تعداد الفنزويليين الفارين من بلادهم منذ 2014 بحوالي 2.3 مليون شخص، حيث يفر أغلبهم براً حالياً متوجهين إلى كولومبيا ثم ينتقلون إلى دول أخرى فى أمريكا الجنوبية مثل الإكوادور وبيرو.

رجل يحمل طفله عقب وصوله بيرو
رجل يحمل طفله عقب وصوله بيرو

 

رجل يضع الطعام لطفله
رجل يضع الطعام لطفله

 

سيدة تجلس بجوار رضيعها
سيدة تجلس بجوار رضيعها

 

سيدة تطعم طفلها
سيدة تطعم طفلها

 

عدد من الفلنزويليين يصلون إلى بيرو
عدد من الفلنزويليين يصلون إلى بيرو

 

متعلقات الأسر النازحة
متعلقات الأسر النازحة

 

موجات النزوح إلى بيرو
موجات النزوح إلى بيرو

 


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