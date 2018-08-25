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شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن المحور التنموى لمدينة برج العرب

السبت، 25 أغسطس 2018 01:10 ص
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن المحور التنموى لمدينة برج العرب هشام عرفات
الإسكندرية - جاكلين منير
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أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن هناك نقلة نوعية وطفرة فى مشروعات النقل بمحافظة الإسكندرية.

وأشار وزير النقل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الوزارة نفذت حزمة من مشروعات النقل جاءت بتكلفة مليار و400 مليون جنيه، أهمها المحور التنموى لمدينة برج العرب.

وأوضح وزير النقل أن مشروع المحور التنموى لمدينة برج العرب تم تنفيذ 70% من الأعمال الخاصة به، مشيرًا إلى أنه سيساهم فى الربط بين طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى ومدينة برج العرب، وحتى سيدى كرير لخدمة مدينة برج العرب وربطها بالطريق السريع وخدمة حركة المرور المتجهة إلى مطار برج العرب الدولى واستاد برج العرب. 

 

وفى الفيديو التالى نرصد كل ما تريد معرفته عن المحور التنموى لبرج العرب، والذى سيساهم فى حل الأزمة المرورية غرب الإسكندرية:

 

1 - المشروع  يهدف إلى تطوير وتوسيع طريق مدينة برج العرب.

 

2- تم تنفيذ 70% من الأعمال الخاصة به.

 

3 - تنفيذ المرحلة الأولى كان بتكلفة 274 مليون جنيه.

 

4 - المرحلة الثانية حتى سيدى كرير بطول 5 كم بتكلفة 180 مليون جنيه.

 

 5- تم تنفيذ كوبرى برج العرب العلوى بتكلفة 500 مليون جنيه.

 

6 - الكوبرى سيتم تشغيله تجريبيا.

 

7 - المحور يقلص المسافة إلى مدينة برج العرب فى أقل من ربع ساعة.

 

8 - يساهم فى الربط بين طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى ومدينة برج العرب.

 

9 - المحور يمتد إلى سيدى كرير لخدمة حركة المرور المتجهة إلى مطار برج العرب الدولى والاستاد.

 

10 - الخطة المستقبلية لبرج العرب تعتمد على مد خط سكة حديد إلى مدينة برج العرب.

 


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