video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

السبت، 25 أغسطس 2018 01:50 م
سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة
إضافة تعليق

رصدت عدسة "اليوم السابع"، خلال جولتها بشوارع العاصمة والمناطق والطرق الحيوية، بمحافظتى القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب لحركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشهد ميدان التحرير ووسط العاصمة، انتظام حركة سير السيارات بكل المداخل المؤدية للميدان، وكذا سيولة مرورية بمناطق كورنيش النيل، فى كل الاتجاهات، انطلاقا من محيط ماسبيرو وصولا إلى المعادى، عبر مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السير أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 
 

 

 


 

إضافة تعليق

المرور

سيولة مرورية

رجال المرور

الامن

العاصمة




لا تفوتك
حكاية "الدائرى الإقليمى" الأطول فى الشرق الأوسط× 11 معلومة و20 صورة

حكاية "الدائرى الإقليمى" الأطول فى الشرق الأوسط× 11 معلومة و20 صورة

وزير التنميه المحلية يصدر قرارا بحظر سير التوك توك على الطرق الرئيسية

وزير التنميه المحلية يصدر قرارا بحظر سير التوك توك على الطرق الرئيسية

"يا بيتُ هل هَذى نهايةُ عهدِنا.. يا بيتُ وَدِّعَ بالسلامِ مُسَافِرا".. قوافل الحجيج المتعجلة تودع الكعبة المشرفة بطواف الوداع.. ارتفاع عدد الوفيات لـ 43 حالة.. والعيادات الطبية تستقبل المرضى على مدار 24 ساعة

"يا بيتُ هل هَذى نهايةُ عهدِنا.. يا بيتُ وَدِّعَ بالسلامِ مُسَافِرا".. قوافل الحجيج المتعجلة تودع الكعبة المشرفة بطواف الوداع.. ارتفاع عدد الوفيات لـ 43 حالة.. والعيادات الطبية تستقبل المرضى على مدار 24 ساعة

العالم السرى لأطفال الشوارع.. عصابات منظمة تستغل "الأحداث".. الضحايا لـ"اليوم السابع": التفكك الأسرى والعلاقات غير الشرعية وراء وجودنا فى الشوارع.. ونتعرض لانتهاكات جسدية ونعمل طوال اليوم مقابل علبة كشرى

العالم السرى لأطفال الشوارع.. عصابات منظمة تستغل "الأحداث".. الضحايا لـ"اليوم السابع": التفكك الأسرى والعلاقات غير الشرعية وراء وجودنا فى الشوارع.. ونتعرض لانتهاكات جسدية ونعمل طوال اليوم مقابل علبة كشرى

ليفربول فى مهمة صعبة ضد برايتون قاهر مانشستر يونايتد

ليفربول فى مهمة صعبة ضد برايتون قاهر مانشستر يونايتد

مش بس المواعين.. 5 حاجات ممكن تنضفيها فى غسالة الأطباق

مش بس المواعين.. 5 حاجات ممكن تنضفيها فى غسالة الأطباق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة