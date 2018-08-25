سول وواشنطن تتعهدان ببذل الجهود لمواصلة الحوار مع بيونج يانج

سول أ ش أ

تعهد كبار الدبلوماسيين فى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم السبت، ببذل جهود مشتركة لمواصلة الحوار مع كوريا الشمالية بعد إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لبيونج يانج.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فى نسختها الإنجليزية أن الوزير بومبيو أطلع نظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا على الأسباب التى أدت إلى إلغاء زيارته المزمعة واقترح مشاورات وثيقة لتحديد اتجاههما المستقبلى معا، واتفق الجانبان على العمل الوثيق والتعاون لمواصلة الحوار مع كوريا الشمالية لدفع جهود السلام المشتركة بشكل كامل.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد اعلن أمس أنه ألغى زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية المقررة الأسبوع المقبل، مشيراً إلى عدم إحراز تقدم نحو حل القضايا النووية لكوريا الشمالية.