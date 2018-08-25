video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 09:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سول وواشنطن تتعهدان ببذل الجهود لمواصلة الحوار مع بيونج يانج

السبت، 25 أغسطس 2018 07:43 ص
سول وواشنطن تتعهدان ببذل الجهود لمواصلة الحوار مع بيونج يانج مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
سول أ ش أ
إضافة تعليق

تعهد كبار الدبلوماسيين فى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم السبت، ببذل جهود مشتركة لمواصلة الحوار مع كوريا الشمالية بعد إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لبيونج يانج.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فى نسختها الإنجليزية أن الوزير بومبيو أطلع نظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا على الأسباب التى أدت إلى إلغاء زيارته المزمعة واقترح مشاورات وثيقة لتحديد اتجاههما المستقبلى معا، واتفق الجانبان على العمل الوثيق والتعاون لمواصلة الحوار مع كوريا الشمالية لدفع جهود السلام المشتركة بشكل كامل.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد اعلن أمس أنه ألغى زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية المقررة الأسبوع المقبل، مشيراً إلى عدم إحراز تقدم نحو حل القضايا النووية لكوريا الشمالية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الأمريكية: بومبيو لا ينوى الاجتماع بزعيم كوريا الشمالية خلال زيارته

بومبيو يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل ويعين بيجان مبعوثا خاصا لها - صور

سول

واشنطن

بيونج يانج

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية




لا تفوتك
شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

فيديو.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة