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سلطات أمريكا تكتشف نفق لتهريب المخدرات من مطعم سابق لـ"كنتاكى" إلى المكسيك

السبت، 25 أغسطس 2018 02:08 م
سلطات أمريكا تكتشف نفق لتهريب المخدرات من مطعم سابق لـ"كنتاكى" إلى المكسيك الشرطة الامريكية
كتب أحمد علوى
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كشفت السلطات الأمريكية الأسبوع الماضى عن وجود نفق سرى يمتد من مطعم سابق لسلسة مطاعم كنتاكى فى ولاية أريزونا الأمريكية إلى المكسيك.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن ضباط مسئولون كشفوا أن عمق النفق يبلغ 22 قدماً، وبطول 5 أقدام وعرض 3 أقدام من المطعم السابق فى أريزونا لينتهى بفتحة أرضية تقود إلى أسفل سرير بمنزل فى سان لويس ريو كولورادو فى المكسيك.

وقبضت قوات الأمن على صاحب المبنى وهو إيفان لوبيز فى جنوب ولاية أريزونا، بعد أن اشتبهت بمركبته واعترضت طريقه، حيث قامت كلاب الشرطة بالاستدلال على حاويتين من المخدرات لديه بقيمة مليون دولار.

وقال المحققون إن الحاويات حملت 118 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين و 6 كيلوجرام من الكوكايين و3 كيلوجرام من الفنتانيل و 19 كيلوجرام من الهيروين.

 

 


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