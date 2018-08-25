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سقوط فرد أمن فرع سوبر ماركت وراء سرقة 40 ألف جنيه من الخزينة بمدينة نصر

السبت، 25 أغسطس 2018 03:56 م
سقوط فرد أمن فرع سوبر ماركت وراء سرقة 40 ألف جنيه من الخزينة بمدينة نصر المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ 40 ألف جنيه من خزينة فرع سوبر ماركت بمدينة نصر، وتبين أن موظف أمن الفرع وراء ارتكاب الواقعة، فتم ضبطه واعترف بأنه ارتكب جريمته نظراً لمروره بضائقة مالية. 
 
وتلقى المقدم أحمد وجيه رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغا من "بهاء الدين ع ع" 41 سنة، مدير فرع سوبر ماركت، باكتشافه سرقة مبلغ 40 ألف جنيه من داخل الخزينة واتهم "إسلام اح" 25 سنة، موظف أمن الفرع، بارتكاب الواقعة.
 
ومن خلال التحريات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة، وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، فتم ضبطه، وبمواجهته بالتحريات وأقوال المبلغ أيدها واعترف بارتكاب الواقعة.
 
وأضاف أنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعمله بالمحل وعلمه باحتفاظ مدير الفرع بمبالغ مالية بالخزينة الخاصة به اختمرت في ذهنه سرقة ما بداخلها من أموال، وفي سبيل ذلك وعقب غلق المحل طلب من المبلغ المفاتيح للتأكد من غلق كافة الأبواب وتمكن من الاستيلاء علي الأموال باستخدام المفاتيح الأصلية دون أن يلاحظه أحد.
 
كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالي المستولي عليه، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.
 

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