video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط "تامر وسوزى" قبل ترويجهما 1500 قرص ترامادول على الكورنيش بالمعادى

السبت، 25 أغسطس 2018 03:35 م
سقوط "تامر وسوزى" قبل ترويجهما 1500 قرص ترامادول على الكورنيش بالمعادى المتهمون والمضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المعادى، من القبض على "تامر م ذ" 33 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما "مخدرات" لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لتجارته غير المشروعة.

 

 وبإعداد الأكمنة تم ضبطه وبصحبته كلا من "سوزى م ع" 40 سنة، بائعة، ونجلها "علاء الدين ا س" 23 سنة، سائق، أثناء تواجدهم بجوار سور شركة أسمنت طرة بشارع كورنيش النيل، وضبط بحوزتهم 1500 قرص من عقار الترمادول المخدر، ومبلغ مالى 105 جنيهات.

 

وبمواجهتهم بالتحريات اعترف الأول بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأضاف باقتصار دور المتهمان الثانية والثالث على ترويج الأقراص المخدرة على عملائه نظير تحصلهما على مبلغ مالى، وبمواجهتما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على ثلاثة عاطلين بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى المنوفية

القبض على تاجر سلاح وبحوزته بندقية آلى وفرد خرطوش وذخيرة بالمرج

أمن القاهرة

أخبار الحوادث اليوم

أخبار الحوادث

أخبار




لا تفوتك
النيابة تحبس والد طفلى الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيق بعد تمثيله الجريمة

النيابة تحبس والد طفلى الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيق بعد تمثيله الجريمة

بعد تقنين الدعارة وإتاحة المقامرة.. نظام أردوغان يصدر قانونا يسمح بـ"غسيل الأموال".. الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار.. ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد

بعد تقنين الدعارة وإتاحة المقامرة.. نظام أردوغان يصدر قانونا يسمح بـ"غسيل الأموال".. الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار.. ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد

عودة محترفى الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول فى مهمة صعبة أمام قاهر مانشستر يونايتد الليلة.. الننى يبحث عن الفوز الأول مع أرسنال.. ورمضان صبحى لنسيان فضيحة مان سيتي والبداية أساسيا مع هدرسفيلد

عودة محترفى الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول فى مهمة صعبة أمام قاهر مانشستر يونايتد الليلة.. الننى يبحث عن الفوز الأول مع أرسنال.. ورمضان صبحى لنسيان فضيحة مان سيتي والبداية أساسيا مع هدرسفيلد

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

العين يتحدى الوحدة على لقب السوبر الإماراتى بالدفاع الجوي الليلة

العين يتحدى الوحدة على لقب السوبر الإماراتى بالدفاع الجوي الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة