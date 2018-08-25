سقوط "تامر وسوزى" قبل ترويجهما 1500 قرص ترامادول على الكورنيش بالمعادى

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المعادى، من القبض على "تامر م ذ" 33 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما "مخدرات" لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لتجارته غير المشروعة.

وبإعداد الأكمنة تم ضبطه وبصحبته كلا من "سوزى م ع" 40 سنة، بائعة، ونجلها "علاء الدين ا س" 23 سنة، سائق، أثناء تواجدهم بجوار سور شركة أسمنت طرة بشارع كورنيش النيل، وضبط بحوزتهم 1500 قرص من عقار الترمادول المخدر، ومبلغ مالى 105 جنيهات.

وبمواجهتهم بالتحريات اعترف الأول بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأضاف باقتصار دور المتهمان الثانية والثالث على ترويج الأقراص المخدرة على عملائه نظير تحصلهما على مبلغ مالى، وبمواجهتما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.