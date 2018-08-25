سقوط تاجر مخدرات بحوزته كميات بانجو لترويجها بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، القبض علي تاجر مخدرات بحوزته كميات من نبات البانجو المخدر بمدينة إسنا لترويجها علي المواطنين، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بالقبض علي "ص.م" 42 سنة عامل، وبحوزته 4 كيلو و130 لفافة بانجو للإتجار بها علي المواطنين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6240 لسنة 2018 إداري إسنا، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.