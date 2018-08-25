سفر وعودة 246 مصريا وليبيا و 67 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 246 مصريا وليبيا و 67 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 148 إلى الجانب الليبي، بينهم 10مصريين و138 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 92 بينهم 84 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 8 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 67 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.