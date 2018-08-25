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السبت، 25 أغسطس 2018 03:02 م
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سعر اليورو اليوم السبت 25-8-2018

السبت، 25 أغسطس 2018 02:18 م
سعر اليورو اليوم السبت 25-8-2018 اليورو
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 25-8-2018، لاستمرار توقف التعاملات المصرفية بعد إجازة عيد الأضحى، وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو، والذى جاء كالتالى:
صرف اليورو اليوم
صرف اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى 

20.38 جنيه للشراء

20.54 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 

20.20 جنيه للشراء

20.46 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر 

20.20 للشراء

20.46  للبيع

 

سعر صرف اليورو اليوم
سعر صرف اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك البركة 

20.30  جنيه للشراء

20.82 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 

 20.25 جنيه للشراء

 20.50 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 

20.23 جنيه للشراء

20.48 جنيه للبيع

 

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 


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سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

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