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السبت، 25 أغسطس 2018 11:21 م
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زراعة البحيرة تحيل مدير جمعية بكفر الدوار للنيابة‎ بسبب 18 حالة تعدٍ

السبت، 25 أغسطس 2018 11:06 م
زراعة البحيرة تحيل مدير جمعية بكفر الدوار للنيابة‎ بسبب 18 حالة تعدٍ إزالة التعديات - صورة أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أحال الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، مدير جمعية شارلو الزراعية بمركز كفر الدوار، للنيابة الإدارية لوجود حالات تعدّ على الأراضى الزراعية ، والتى تم اكتشافها من قبل لجنة الإزالة لم يتم اتخاذ الإجراءات حيالها وعددها 18 مخالفة.
 
شملت المخالفات الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفى وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 18 مخالفة تعدى على الأرض الزراعية بالبناء المخالف ، وبالبحث والإطلاع على التحقيقات الواردة من إدارة كفر الدوار الزراعية ، تبين انه لم يتخذ الإجراءات القانونية لبعض الحالات.
 
كما تم اتخاذ الإجراءات حيال بعض المخالفات الأخرى بعد مرور لجنة الإزالة ، كذلك وجود مبنى مكتمل باسم المواطن ممدوح عمارة ولم يتم إخطار الإدارة الزراعية إلا بعد مرور اللجنة ، بما يعنى تقاعس المذكور عن أداء العمل المكلف به والذى نتج عنه وجود كل هذه التعديات.

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