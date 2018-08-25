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السبت، 25 أغسطس 2018 05:33 م
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روسيا تنفق 1.8 مليار دولار على تطوير البنية التحتية العسكرية فى عام 2019

السبت، 25 أغسطس 2018 05:01 م
روسيا تنفق 1.8 مليار دولار على تطوير البنية التحتية العسكرية فى عام 2019 الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
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أعلن نائب وزير الدفاع الروسى تيمور إيفانوف، أن بلاده ستُنفق حوالى 119 مليار روبل (8ر1 مليار دولار) على تطوير البنية التحتية العسكرية فى عام 2019.

وقال إيفانوف، فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت: "لدينا عدد كبير من المخططات، وفى إطار برنامج الدولة للتسلح يلزم بناء وتطوير البنية الأساسية الرئيسية تريليون روبل (8ر14 مليار دولار] فى الفترة بين عامى 2018-2027".

وأوضح أنه تم تخصيص 117 مليار روبل لهذه الأغراض العام الحالي، وحوالى 119 مليار روبل العام القادم".

 

 


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