رئيس وزراء إثيوبيا: انتخابات 2020 ستكون حرة ولن تؤخرها الإصلاحات

أديس أبابا (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد اليوم السبت، إن الانتخابات المقررة فى عام 2020 ستكون حرة ولن تؤخرها إصلاحاته السياسية والاقتصادية والدبلوماسية الكبرى.

وخلال أول مؤتمر صحفى له، قال أبى الذى تولى السلطة فى أبريل نيسان إن البنك الدولى سيقدم لبلاده دعما للميزانية بقيمة مليار دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكان البنك ومانحون آخرون قد علقوا دعمهم للميزانية فى أعقاب انتخابات اتسمت بالعنف وكانت مثارا للخلاف فى عام 2005. وأودى العنف حينئذ بحياة 200 شخص.

ولدى شرحه لقرار البنك الدولى، قال أبى "هذا بسبب الإصلاحات الجارية فى البلاد".

ومنذ توليه السلطة، اتخذ أبى الذى كان ضابطا بالمخابرات خطوات لتحقيق الانفتاح فى الاقتصاد الذى تهيمن عليه الدولة كما أطلق سراح سجناء سياسيين وأنهى عداءات استمرت لعقود مع إريتريا المجاورة.

كما تعهد الزعيم البالغ من العمر 42 عاما بفتح المجال أمام المعارضة فى البلد الذى لا يوجد فى برلمانه أى ممثل للمعارضة. كما ألغى حالة الطوارئ التى كانت مفروضة بعدما استقال سلفه فى فبراير شباط فى أعقاب احتجاجات سياسية بدأت عام 2015 وأسفرت عن مقتل مئات على أيدى قوات الأمن.

وقال أبى "حلمى وطموحى هو إجراء انتخابات ديمقراطية، وإلا فأى شرعية هذه التى يكتسبها مسؤول دون تفويض يحصل عليه بالانتخاب؟"

وأضاف "لا أعتقد أن الانتخابات ينبغى تأجيلها لحين استكمال الإصلاحات".