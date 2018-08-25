رئيس جامعة الأزهر يتفقد مقر مجلس الجامعة الجديد

فى إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لكافة مؤسسات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، قام الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، بجولة تفقدية لمقر مجلس الجامعة الجديد بمقر مجمع الإدارات بمدينة نصر بالطابق الرابع علوى.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أنه يتابع استعداد الجامعة وكلياتها بالقاهرة والأقاليم لبدء العام الدراسي الجديد الذى سوف يبدأ فى 22 سبتمبر القادم.

جدير بالذكر، أن رئيس الجامعة كان قد شارك فى افتتاح الدورة التدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية صباح اليوم بمقر كلية اللغة العربية بفرع جامعة الأزهر بالدراسة.

رافق رئيس الجامعة فى جولته التفقدية كل من الدكتور محمد برعى عميد كلية الزراعة، والدكتور عبد الرفيع الشافعى وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، وأحمد عباس أمين عام الجامعة، ومجدى أبو سكين أمين عام الجامعة المساعد، ومحمد بهجت مدير عام الموازنة والحسابات بجامعة الأزهر، ومحمود محمد مدير عام المخازن والمشتريات.