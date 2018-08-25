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السبت، 25 أغسطس 2018 07:28 ص
خالد صلاح
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خلية الإعلام العراقية تنفى تفشى أى وباء بالبصرة

السبت، 25 أغسطس 2018 06:00 ص
خلية الإعلام العراقية تنفى تفشى أى وباء بالبصرة عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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نفت خلية الإعلام الحكومى العراقية، الجمعة، تفشى أى وباء خطير بمحافظة البصرة، مشيرة إلى أنه تم إرسال فريق مختص بالأمراض المعوية وشحنات أدوية إضافية إلى البصرة.

وقالت الخلية- فى بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إن وزارة الصحة أرسلت فريقا وزاريا من الخبراء والمتخصصين فى التحرى الوبائى والأمراض المعوية والفحص المختبري، وشحنات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية لمحافظة البصرة"، مبينة أن الفريق برئاسة مدير المركز الوطنى للسيطرة على الأمراض الانتقالية.

وأضافت الخلية، أن الوزارة أرسلت فريقا آخر لأخذ عينات من المصابين فى مستشفيات البصرة، وفحصها فى مختبر الصحة المركزى فى بغداد.

وأكدت أنه لا يوجد أى دليل على حالة تفشى وبائى خطير كالكوليرا، وكل الحالات بسيطة أو متوسطة، موضحة أنها انتهت بعلاجات بسيطة، لم تستلزم الرقود فى المستشفى حتى.

وكانت مصادر عراقية أفادت، فى وقت سابق، بأن المياه فى البصرة ملوثة وتسببت فى تسمم المئات من السكان الذين اكتظت بهم مستشفيات المحافظة خلال الأيام الماضية.

من جانبها، أكدت مفوضية حقوق الإنسان ب‍البصرة، أمس، أن الأوضاع فى المحافظة خطيرة، بسبب ارتفاع نسبة الملوحة وزيادة التلوث، مشيرة إلى أن الحكومة لم تسجل أى فعل يوازى حجم الكارثة.


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