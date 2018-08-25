"خارجية النواب"تطالب باجتماع لبرلمانات الرباعى العربى لمواجهة رعاة الإرهاب

كتب محمد صبحى

قال النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مع مطلع دور الانعقاد الرابع، متعلق بضرورة عقد اجتماع بين برلمانات الرباعى العربى للتنسيق إزاء مواجهة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف الخولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" نحن نواجه معارك شرسة فى مؤسسات برلمانية ذات تأثير بالسياسة الدولية وفى أوساط حقوقية وإعلامية وهناك الملايين من الدولارات تصرف شهريًا من قبل الدول الراعية للإرهاب فى برلمانات ومنظمات ووسائل إعلام لصالح دعم قطر وغض الطرف عن ممارسات الدول الراعية للإرهاب والأضرار بالمصالح الرباعية العربية، وهو ما ينذر بعدم كفاية جهود الدبلوماسية الحكومية، ولكن يجب بالتوازى أن تعمل الدبلوماسية البرلمانية لبرلمانات الرباعى العربى لمجابهة هذا التحدى الخطير.