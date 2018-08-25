حصاد الأخبار... "الصحة" تعلن ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين لـ45 حالة

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

جاردن سيتى الجديدة

حجاج بيت الله الحرام

البقع الشمسية



الدكتور أيمن خلاف استشارى الجراحة والقائم بمدير معهد ناصر

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان



المهندس عصام بدوى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة

الأغنام



المعهد الأزهرى بأفغانستان

عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس

الدواجن - أرشيفية

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة



جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

حجاج بيت الله الحرام

الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة



أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد

البدر - أرشيفية

التنسيق الالكترونى - أرشيفية



المدن الجامعية

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

حالة الطقس

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى