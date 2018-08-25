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السبت، 25 أغسطس 2018 05:33 م
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حصاد الأخبار... "الصحة" تعلن ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين لـ45 حالة

السبت، 25 أغسطس 2018 05:00 م
حصاد الأخبار... "الصحة" تعلن ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين لـ45 حالة مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

فيديو وصور.. "جاردن سيتى الجديدة" على مساحة ألف فدان بالعاصمة الإدارية
 

جاردن سيتى الجديدة 

 

"الصحة" تعلن ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين لـ45 حالة
 

 

حجاج بيت الله الحرام 

 

رصد ظهور بقع على قرص الشمس تغطى مساحة 75 ألف كيلو متر من السطح
 

البقع الشمسية 

 

مدير معهد ناصر يعلن انتهاء علاج 2000 مريض بقوائم الانتظار خلال شهرين
 

الدكتور أيمن خلاف استشارى الجراحة والقائم بمدير معهد ناصر
الدكتور أيمن خلاف استشارى الجراحة والقائم بمدير معهد ناصر

 

53 قافلة طبية قدمت الخدمة مجانا لـ66 ألف مواطن خلال النصف الأول من أغسطس
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان 

 

"مياه سوهاج" تؤكد استخدام التكنولوجيا الحديثة فى العمليات الإدارية وخدمة العملاء
 

المهندس عصام بدوى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر
المهندس عصام بدوى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر

 

الشركة المدنية تبدأ فى أخذ قراءات عدادات الكهرباء بالدقى والهرم سبتمبر المقبل
 

 

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 

 

محافظة الجيزة تخصص قطعة أرض لإنشاء محطة كهرباء بجرزا

اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة 

 

"الزراعة" تشدد على فحص الأغنام والماعز المستوردة بالمحاجر قبل دخولها البلاد

الأغنام 

الأزهر تقدم 75 منحة سنوية للطلاب الأفغان للدراسة فى مختلف المراحل التعليمية
 

المعهد الأزهرى بأفغانستان
المعهد الأزهرى بأفغانستان

 

"آداب عين شمس" تبدأ غدا استقبال الطلاب الجدد لإجراء التنسيق الداخلى
 

عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس

 

كيف تحصل على شهادة تصدير دواجن للخارج × 8 معلومات
 

 

الدواجن - أرشيفية 

 

7 إجراءات لمساعدة الطلاب غير القادرين على الدراسة والتسكين بمدن جامعة القاهرة
 

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
 

"العامة للجملة" تعلن عن طرح 16 طن بط مسكوفى خلال أيام العيد بالوجه البحرى
 

جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة
جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة

 

"التعليم" تستأنف اليوم تصحيح كراسات إجابة الدور الثانى للثانوية العامة
 

 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 

 

صور .. وصول أول أفواج "الحج السريع" من الأراضى المقدسة
 

حجاج بيت الله الحرام 

 

ننشر استمارات تقديم الطلاب المستجدين للتسكين بالمدن الجامعية بالقاهرة
 

الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة 

 

السكة الحديد: تشغيل القطارات الإضافية الـ26 مستمر حتى نهاية الشهر
 

أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد

 

معهد البحوث الفلكية يعلن عن اكتمال "بدر الحج" فى سماء مصر غدًا
 

البدر - أرشيفية 

 

استئناف أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق عقب إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية
 

التنسيق الالكترونى - أرشيفية 

 

تعرف على قواعد التسكين بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة × 6 معلومات
 

المدن الجامعية - صورة أرشيفية
المدن الجامعية 

 

قبل بدء الدراسة.. تعرف على 45 مدرسة مصرية يابانية تزينت لاستقبال الطلاب
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

 

طقس الغد مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة
 

 

حالة الطقس 

 

صور.. "الزراعة" تكثف حملاتها على مصانع الأعلاف غير المرخصة
 

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى 


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