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السبت، 25 أغسطس 2018 05:32 م
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حبس عامل 7 سنوات لهتكه عرض طفل فى كفر الشيخ

السبت، 25 أغسطس 2018 04:29 م
حبس عامل 7 سنوات لهتكه عرض طفل فى كفر الشيخ كلابش - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد السيد عبده، وسكرتارية محمد رضا بمعاقبة "محمد. ع.ع"، 31 سنة، عامل، بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، فى واقعة خطف طفل وهتك عرضه فى أرض زراعية بالحامول، فى أحداث القضية رقم 624 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 1164 لسنة 2018 كلى كفر الشيخ.

 

وتعود أحداث الواقعة لشهر فبراير الماضى، عندما استدرج المتهم الطفل"ع. خ"، 9 سنوات، إلى أرض زراعية عقب إيهامه بإعطائه بعض الحلوى ومبلغ نقدى، وقام بهتك عرضه، وعندما عاد الطفل لمنزله أخبر والده بماحدثله، فحرر والده محضرًا بالواقعة بمركز شرطة الحامول، والقى قوات الأمن القبض على المتهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام وتم تحويله لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية " الدائرة الأولى" والتى قضت بحبسه 7 سنوات.


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