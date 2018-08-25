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"جنح المرج" تجدد حبس موظف بالضرائب لاتهامه بسب قيادات المصلحة

السبت، 25 أغسطس 2018 12:52 م
"جنح المرج" تجدد حبس موظف بالضرائب لاتهامه بسب قيادات المصلحة محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت محكمة جنح المرج ، حبس " محمد. ن" موظف بمصلحة الضرائب المصرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالسب والقذف واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى بغرض الإساءة للغير.
 
ويواجه المتهم بالقضية رقم 1657 لسنة 2018 إداري المرج، بإهانة قيادات مصلحة الضرائب المصرية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
 
يشار إلي أن  رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين، ورئيس الإدارة المركزية لشئون القضايا، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس المصلحة قد حرروا المحضر ضد الموظف، حيث اتهموه بالسب والقذف والتحريض، وإثر ذلك قامت قوات مباحث الاتصالات بالقبض عليه، وتم عرضه على نيابة المرج للتحقيق فىى القضية.
 
 
 
 

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