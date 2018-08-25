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تعرف على مشروع "كاميرات المراقبة" لتأمين معابد الأقصر.. فى 9 معلومات

السبت، 25 أغسطس 2018 06:47 ص
تعرف على مشروع "كاميرات المراقبة" لتأمين معابد الأقصر.. فى 9 معلومات كاميرات المراقبة
الأقصر – أحمد مرعى
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تستعد محافظة الأقصر بقيادة محمد بدر محافظ الأقصر، على قدم وساق للوصول لأعلى درجات التأمين المكثف لخدمة وحماية السائحين الذين يتوافدون على المحافظة الشهر المقبل مع انطلاقه الموسم السياحى الشتوي، وذلك عبر مراقبة مختلف معابد وفنادق وشوارع المدينة والمزارات السياحية المختلفة وكل ميدان وشارع فى المدينة بغرفة عمليات كبرى بالمحافظة لضمان أكبر قدر من الحماية والتأمين لكافة السياح والتدخل الفورى حال وقوع أية أزمات بمختلف أنحاء المدينة.

وفي هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء كافة تفاصيل العمل فى مراقبة المعابد والمتاحف والمناطق الحيوية بالمحافظة عبر مشروع كاميرات المراقبة لتأمين ضيوف المحافظة:-

1.    المحافظة بدأت مشروع كاميرات المراقبة الهام للغاية منذ 3 سنوات

2.    تم إعداد المشروع للوصول لأعلى درجات تأمين جميع مزارات الأقصر السياحية والآثرية

3.    الكاميرات تهدف لرفع مستوى الخدمات الأمنية وإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة

4.    يتم خلال المشروع مراقبة حركة المرور بشوارع الأقصر لتيسيرها أولاً بأول للأفواج السياحية القادمة للأقصر

5.    الكاميرات المنتشرة ترصد أية مخالفات يقوم بها الخارجين عن القانون بشوارع المحافظة

6.    تنتشر بمختلف أنحاء المواقع الرئيسية بالأقصر أكثر من 175 كاميرا مجهزة للتسجيل والرصد على مدار الساعة

7.    الكاميرات ترصد كافة الشوارع والميادين ومحيط المعابد والمقابر الفرعونية والفنادق الهامة بالمحافظة

8.    تتواجد فى محافظة الأقصر 9 غرف للعرض فى جميع أجهزة المحافظة

9.    الغرف تظهر فيها الصور والرصد اللحظى للشوارع وتتم من خلالها مراقبة الشوارع وإشارات المرور والمناطق والمزارات الآثرية

 

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