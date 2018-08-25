video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 06:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على قواعد التسكين بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة × 6 معلومات

السبت، 25 أغسطس 2018 06:00 ص
تعرف على قواعد التسكين بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة × 6 معلومات المدن الجامعية - صورة أرشيفية
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

ينشر "اليوم السابع"، قواعد التسكين بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، خلال فترة تسجيل الطلاب للتسكين بهذه المدن حتى نهاية شهر أغسطس الجارى.

وتقدم طلبات الإقامة خلال شهر أغسطس، ويتحدد طلب الإقامة فى أول كل عام للنظر فى قبوله أو رفضه، وتحدد إدارة المدينة موعد بدء التقدم ونهايته.

وفى حالة عدم سداد رسوم المدينة فى مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة يعتبر الطالب متنازلاً عن حقه فى السكن ويجوز للمدينة أن تقبل الطالب إذا تقدم بطلب يوضح فيه أسباب عدم سداد الرسوم تقبلها الإدارة وكانت بالمدينة أماكن خالية.

 

وتنتهى إقامة الطالب بانتهاء امتحانه بالكلية، ويجوز للطالب إذا كان مقيمًا خلال العام فى استمرار الإقامة خلال العطلة الصيفية، بشرط أن يقدم طلبًا بذلك مرفقا به شهادة من الكلية تثبت وجود دراسة صيفية منتظمة له.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

10 شروط يجب توافرها فى طالب المدينة الجامعية.. تعرف عليها

ننشر استمارات تقديم الطلاب المستجدين للتسكين بالمدن الجامعية بالقاهرة

قواعد التسكين

المدن الجامعية

جامعة القاهرة

تنسيق الطلاب

اخبار الجامعات




لا تفوتك
شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة