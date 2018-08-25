تعرف على قواعد التسكين بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة × 6 معلومات

كتب وائل ربيعى

ينشر "اليوم السابع"، قواعد التسكين بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، خلال فترة تسجيل الطلاب للتسكين بهذه المدن حتى نهاية شهر أغسطس الجارى.

وتقدم طلبات الإقامة خلال شهر أغسطس، ويتحدد طلب الإقامة فى أول كل عام للنظر فى قبوله أو رفضه، وتحدد إدارة المدينة موعد بدء التقدم ونهايته.

وفى حالة عدم سداد رسوم المدينة فى مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة يعتبر الطالب متنازلاً عن حقه فى السكن ويجوز للمدينة أن تقبل الطالب إذا تقدم بطلب يوضح فيه أسباب عدم سداد الرسوم تقبلها الإدارة وكانت بالمدينة أماكن خالية.

وتنتهى إقامة الطالب بانتهاء امتحانه بالكلية، ويجوز للطالب إذا كان مقيمًا خلال العام فى استمرار الإقامة خلال العطلة الصيفية، بشرط أن يقدم طلبًا بذلك مرفقا به شهادة من الكلية تثبت وجود دراسة صيفية منتظمة له.