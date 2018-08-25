تسمم 3 أطفال أشقاء من أسرة واحدة عقب تناولهم بسبوسة فاسدة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام، 3 أطفال أشقاء من أسرة واحدة، مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر إدعاء تناول طعام فاسد بسبوسه بالمنزل وتم وضعهم تحت الملاحظة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفى، والحالة العامة لهم مستقرة.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بتسمم 3 أطفال من أسرة واحدة عقب تناولهم حلوى بالمنزل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول رحمة محمد حسين 9 سنوات وأميرة محمد حسين 7 سنوات وعبدالله محمد حسين 5 سنوات أشقاء ويقيمون بناحية روافع القصير دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج العام مصابين " بحالة إعياء وقيئ "إدعاء تناول طعام فاسد ] 0

وبسؤال والدتهم 29 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت حدوث إصابة المذكورين عقب تناولهم طعام منزلي " بسبوسة " ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11245 جنح المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.