ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة.. "العربية للاستثمارات" فى الصدارة

تصدرت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية قائمة أنشط 10 شركات، من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 29.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 31.1 مليون جنيه، تلتها "الكابلات الكهربائية المصرية" بحجم تداول بلغ 16.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 16.8 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "مجموعة بورتو القابضة"، بحجم تداول بلغ 13.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.9 مليون جنيه، تلتها "الشركة العرببية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول 9.7 مليون ورقة وبقيمة تداول 26.5 مليون جنيه، ثم "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 9.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاءت "الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى" بحجم تداول بلغ 7.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 5.3 مليون جنيه، تلتها "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 6.9 مليون جنيه، وقيمة تداول 4.6 مليون جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 5.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 17.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول 2.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 16.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير " بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 2.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 6.5 مليون جنيه.

يذكر أن الأسبوع الماضى قد شهد عقد جلسة واحدة فقط يوم الأحد، بعد قرار إدارة البورصة بتحديد إجازة عيد الأضحى من يوم الاثنين حتى يوم الخميس، على أن تعاود العمل يوم الأحد المقبل.