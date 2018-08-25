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ترامب يهنئ رئيس الوزراء الاسترالى الجديد على المنصب

السبت، 25 أغسطس 2018 10:08 ص
ترامب يهنئ رئيس الوزراء الاسترالى الجديد على المنصب ترامب
رويترز
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قال رئيس الوزراء الاسترالى الجديد سكوت موريسون اليوم السبت إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى هنأه على المنصب ، وذلك بعد أن تعثرت فى بداياتها علاقة ترامب برئيس وزراء استراليا السابق مالكوم ترنبول.

وخرج موريسون فائزا على نحو مفاجئ فى منافسة على زعامة حزب الأحرار ليحل محل ترنبول بعد أسبوع من الفوضى السياسية في كانبيرا أسفر عن تولى سادس رئيس وزراء السلطة فى البلاد خلال أقل من عشر سنوات.

وكان موريسون وزيرا للخزانة فى حكومة ترنبول وتولى زعامة حزب الأحرار الشريك الكبير في الائتلاف المحافظ بين الأحرار والحزب الوطنى ، وحل الائتلاف في مركز متأخر عن حزب العمال المعارض فى استطلاعات الرأى خلال الشهور القليلة الماضية ويتعين عليه الدعوة لانتخابات جديدة بحلول مايو 2019.

ولم تكن بداية العلاقة بين ترامب وترنبول فى فبراير 2017 طيبة إذ وبخ الرئيس الأمريكى رئيس الوزراء السابق بسبب اتفاقية ثنائية بشأن اللاجئين قبل أن ينهى محادثة هاتفية معه على نحو مفاجئ.

ووصف ترامب اتفاق اللاجئين الذى تفاوض بشأنه ترنبول والرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما بأنه "سخيف".

لكن بدايات العلاقة مع موريسون كانت أفضل حالا إذ كتب ترامب على تويتر يقول "أهنئ رئيس الوزراء الاسترالى الجديد سكوت موريسون، لا توجد صداقة أفضل من الصداقة بين الولايات المتحدة واستراليا".

 

 

 

 


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