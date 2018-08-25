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السبت، 25 أغسطس 2018 10:57 ص
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تحرير 635 مخالفة مرورية وضبط 512 متهمًا هاربًا من أحكام فى حملة بالبحيرة

السبت، 25 أغسطس 2018 10:22 ص
تحرير 635 مخالفة مرورية وضبط 512 متهمًا هاربًا من أحكام فى حملة بالبحيرة كلابش - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث عن ضبط 512 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، وتحرير 635 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 450 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

كما نفذت مديرية أمن البحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى، مدير الأمن، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة التى شارك فيها، العقيد وجدى الصيرفى، عن ضبط "عبد الحميد.ا.م" 39 سنة صاحب مخبز بلدى كائن بقرية ظهر التمساح مركز إيتاى البارود لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم استخراج 82% والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضُبط  بحوزته كمية 200 كيلو دقيق بلدى مدعم، و"محمد.ص.م" 41 سنة صاحب محل لبيع الرنجه المدخنه كائن بمدينة بدر لقيامه بحيازة وعرض للبيع رنجة غير مدون عليها أى بيانات أو علامات تجارية، وضُبط بحوزته 40 كيلو.

كما تم ضبط "إبراهيم.ا.إ" 38 سنة صاحب محل لبيع السجائر كائن بمدينة بدر لقيامه ببيع سجائر كليو باترا بأزيد من السعر المقرر، و"صبحى.ر.ا" 41 سنة صاحب محل لبيع السجائر كائن بمدينة الدلنجات لقيامه ببيع سجائر كليو باترا بأزيد من السعر المقرر، كما تم ضبط 18 قضية متنوعة، عـدم الإعلان عن الأسعار، غش تجارى، عرض سلع مجهولة المصدر، تجميع أسمدة زراعية، تجميع مواد بترولية مدعمة، بيع بأزيد من السعر المقرر.


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