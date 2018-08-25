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السبت، 25 أغسطس 2018 02:01 م
خالد صلاح
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تحرير 605 مخالفات مرورية متنوعة بالقليوبية

السبت، 25 أغسطس 2018 01:12 م
تحرير 605 مخالفات مرورية متنوعة بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية -
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 605مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء  نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 605مخالفه  مرورية لقائدي السيارات والدراجات الناريةو12مخالفة إنتظار خاطئ ،وتحصيل18900جنيه، وسحب22 دراجة نارية.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 27 رخصة وتحصيل 4250جنيه غرامة.

 

 

 


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