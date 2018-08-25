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تحرير 549 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة بمطروح

السبت، 25 أغسطس 2018 07:21 م
تحرير 549 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة بمطروح حملات امنيه -ارشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 549 مخالفة مرورية وتحصيل 11 ألفا و500 جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 88 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.  وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

ومن جانب آخر تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 111 حكما قضائيا، وفحص 13 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 5 مسجلين خطر و8 مشتبه فيهم تنفيذ حكم فى قضية جنائية، و45 حكم جزئى و6 أحكام مستأنفة و52 حكم بغرامات و7مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.


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