تحرير 23 محضرًا لمخابز مخالفة بمركز ببا جنوب بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

حررت إدارة تموين مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، برئاسة المحاسب صموئيل عزيز مدير إدارة تموين ببا، 23 محضرا لمخابز مخالفة فى نطاق المركز.

وقامت الحملة التى شارك فيها إسماعيل فاروق، جمعة سالم، أحمد بدر المفتشون بالإدارة، وأحمد على وهبة ومحمد ماهر رئيسى مكتبى تموين صفط راشين وسدس، بالمرور على المخابز المتواجدة نطاق المركز.

حررت الحملة 20 محضر مخالفة للمخابز المتوقفة عن الإنتاج، ومحضرين مخالفة للمخابز لقيامهما بإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرر محضر مخالفة لأحد المخابز لعدم نظافة المعجن.