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بلجيك 24: سكان "تراب" الفرنسية يؤكدون أن الخلافات العائلية سبب حادث الطعن

السبت، 25 أغسطس 2018 12:57 م
بلجيك 24: سكان "تراب" الفرنسية يؤكدون أن الخلافات العائلية سبب حادث الطعن الشرطة الفرنسية
كتب : أحمد علوى
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قالت السلطات الفرنسية، استنادا إلى شهادات سكان منطقة تراب التى شهدت حادث الطعن المثير للجدل، أن الخلاف العائلى هو سبب الحادث، موضحة أن الجانى، وكان يعمل سائق حافلة، سبق أن انفصل عن زوجته وكان يقيم مع والدته لفترة ما، لكنه لم يزر أولاده منذ فترة طويلة.

 

ووفقا لقناة "بلجيك 24" البلجيكية، فإن مواطن يدعى باسكال (59 عاما) أكد أنه يعرف المهاجم جيدا، معربا عن اقتناعه بأنه ليس إرهابيا بل "شخص فقد أعصابه".

 

فى الوقت نفسه، أشارت اقناة ذاتها إلى أن نحو 50 فرد من سكان البلدة التى تبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن باريس، غادروا فرنسا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش، حسب مصادر أمنية.

 

وكان وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب قد اعلن ان الحادث ليس إرهابى على الرغم من  "داعش" قد أعلن مسئوليته عن حادث بعد دقائق من وقوعه.


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