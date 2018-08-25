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السبت، 25 أغسطس 2018 06:42 م
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بعد 10 سنوات دون إنجاب.. سيدة تلد 3 اطفال توائم ذكور بسوهاج.. صور

السبت، 25 أغسطس 2018 06:29 م
بعد 10 سنوات دون إنجاب.. سيدة تلد 3 اطفال توائم ذكور بسوهاج.. صور الأطفال التوائم
سوهاج – عمرو خلف
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وضعت سيدة بالمركز الطبى بمركز دار السلام بسوهاج 3 توائم  ذكور بعد زواج 10  سنوات لم تنجب فيها .
 
وقال الدكتور أحمد عبد المنعم اللاوى  استشارى أمراض النساء والتوليد بمركز دار السلام، إن السيدة والتوائم بصحة جيدة، وإنه فور ولادتهم تم الكشف عليهم عن طريق الدكتور عبد الحميد زغلول استشاري الأطفال بمركز دار السلام، وتبين أنهم لا يعانون من أى مشاكل صحية، لافتا إلى أن السيدة أنجبت الأطفال بعد 10 سنوات من الزواج دون إنجاب، وكانت الولادة طبيعية، وليست بالحقن المجهرى .
 

 


 


 

 


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